Actrice Ann Van den Broeck (46) positief na kankeroperatie: “Rustig recupereren en genieten met vrienden en familie”

Een van haar meest recente tv-rollen was in #LikeMe waar ze Kristel vertolkte. — © ISOPIX

Een weekje later dan gepland is Ann Van den Broeck afgelopen donderdag toch geopereerd. De actrice, die vooral bekend is in de musicalwereld, kondigde in augustus aan dat ze borstkanker heeft. Op sociale media laat ze weten dat de operatie “succesvol” is verlopen.