Strooidiensten Wegen en Verkeer rijden uit waar nodig

De kans bestaat dat delen van Vlaanderen maandag onder een dun laagje sneeuw wakker worden. In Vlaams-Brabant en Limburg is die kans het grootst. Omdat er kans op gladheid is waar de sneeuw blijft liggen, zullen de strooidiensten van Wegen en Verkeer waar nodig uitrijden. Dat heeft het Agentschap zondagavond gemeld.