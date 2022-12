Johnny Hallyday, de ‘Franse Elvis’ die een leven lang worstelde met zijn Belgische roots

Op 5 december 2017 overleed Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, na een carrière van 57 jaar waarin hij ruim 100 miljoen platen verkocht. Zijn uitvaart in Parijs werd een “nationale hommage”, live op tv gevolgd door 11 miljoen fans en bijgewoond door president Macron en de ‘crème de la crème’ van de Franse showbizz. “Hij is dan ook even beroemd als de Eiffeltoren”, aldus zijn weduwe Laeticia. Niet slecht voor een ‘halve Belg’, die een leven lang in de knoop lag met zijn roots én zijn vader.