Dierenrechtactivisten protesteren in steakrestaurant van social media-fenomeen ‘Salt Bae’

Demonstranten van de Animal Rebellion-groep hebben zaterdag actie gevoerd in het Londense steakrestaurant Nusr-Et. Dat restaurant is vooral bekend door zijn eigenaar: het social media-fenomeen Salt Bae. De betogers, die ieder apart aan een gereserveerde tafel plaatsnamen, werden nog voor de politie toekwam naar buiten geleid.

Nusret Gokce, beter bekend als Salt Bae, is al enkele jaren een hit op internet. Hij dankt zijn artiestennaam aan de flamboyante manier waarop hij zijn steaks met zout bestrooid. De Turk bezit intussen meerdere peperdure steakrestaurants over heel de wereld, waar ook heel wat sterren over de vloer komen. Maar niet iedereen is dus fan van Salt Bae.

Enkele activisten van de Animal Rebellion-groep, een zijtak van de klimaatgroep Extinction Rebellion, kwamen zaterdag om iets voor 18 uur het Londense restaurant binnengewandeld. Ze posteerden zich één per één aan een gereserveerde tafel en haalden in alle stilte een zelfgemaakte ‘menukaart’ boven. Daarop stonden de woorden “plant-based future” te lezen.

De politie werd opgeroepen, maar de demonstranten verlieten uiteindelijk zonder verzet het pand. Met hun actie willen ze aandacht vragen voor de impact van steak op het milieu. Daarnaast hekelen ze ook de gigantische prijzen die het restaurant vraagt. “Ketens zoals deze zijn symbolisch voor een systeem dat niet werkt”, verklaarde Ben Thomas, een van de activisten.

“Terwijl zo’n twee miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk afhankelijk zijn van voedselbanken, verkopen influencer-chefs hier ‘gouden’ steaks voor meer dan 1000 pond. En dat terwijl steak en ander rood vlees de grootste milieu-impact hebben.”