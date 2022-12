De eerste clash van de Grote Drie is er nooit een geworden. Mathieu van der Poel was gisteren in Antwerpen een klasse te sterk, ook voor ‘debutant’ Wout van Aert (28). Die finishte op een kleine halve minuut, maar tankte onderweg toch vooral vertrouwen: “Als ik afga op vandaag, dan lig ik conditioneel ver voor op schema.”