“Zwakke neerslagzone in voormiddag, waaruit vooral in hoger gelegen Limburg sneeuw kan vallen”

Maandag trekken er veel lage wolken over onze provincie. In de loop van de ochtend en voormiddag zal een zwakke neerslagzone van zuid naar noord over onze provincie schuiven. Later keert deze gedeeltelijk op z’n stappen terug. Het zal in de laagst gelegen delen vooral om regen gaan welke mogelijk kort voorafgegaan wordt door wat smeltende sneeuw. In de wat hoger gelegen delen van Limburg en zeker op de toppen van de Voerstreek is er kans op langduriger gevlok.