EERSTE PROVINCIALE. Bregel wint nog eens na 2 op 21, van kwaad naar erger bij Park Houthalen

Achel verloor de topper in Zepperen en verliest z’n derde plaats aan Eksel, dat won in Alken (0-2). Meer verandert er in de top niet. Bij Park lijkt de mot er goed in te zitten, want na 0 op 12 incasseerde de ploeg uit Houthalen-Oost een zware 6-2 nederlaag bij Torpedo. Van de laatste vijf won alleen Bregel (1-2 in Zonhoven). De andere degradatiekandidaten verloren. Na zeven matchen zonder zege nog eens een driepunter voor de Genkenaren. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)