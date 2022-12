DERDE PROVINCIALE. Match in 3C gestaakt na massale vechtpartij, leider in 3A blijft ongeslagen

Na een massale vechtpartij besloot ref Souverijns het duel tussen Henis en Boxberg (3C) vroegtijdig te staken. In 3A heeft Vechmaal de derby gewonnen van Habo (2-1). Ook leider Kortessem blijft winnen. Dit weekend ging Stevoort (4-1) voor de bijl. In 3B ging V. Lommel verrassend winnen bij Grote Heide. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)