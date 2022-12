TWEEDE AFDELING. Hades en Bocholt winnen, Sporting Hasselt en Tongeren pakken punt, Belisia pijnlijk onderuit

Hades won dankzij een vroege kopbalgoal van Celen en pakte zo een vijfde overwinning op rij. Bocholt trok een broodnodige zege over de streep, terwijl Belisia pijnlijk onderuit ging. Sporting Hasselt speelde gelijk in de topper tegen Cappellen en ook Tongeren pakte een punt. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/frba/jfz)