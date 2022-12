Niet gelukt met het grote Portugal, wel met het nietige Zuid-Korea: het straffe parcours van Paulo Bento

Het parcours dat Paulo Bento (53) met Zuid-Korea aan het afleggen is op dit WK, is er eentje overgoten met een sausje van ironie met een snuifje cynisme bovenop. Wat hem als speler én als bondscoach van Portugal niet lukte, speelt hij nu klaar met zijn Aziatische werkgever. Een serieuze meevaller voor Bento die na zijn periode als bondscoach van de Portugezen aardig op de dool was.