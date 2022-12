Corinne Suter wint in Lake Louise eerste Super-G van seizoen

De Zwitserse Corinne Suter heeft zondag in het Canadese Lake Louise de eerste Super-G van het nieuwe wereldbekerseizoen alpijnse ski op haar naam geschreven. De 28-jarige Suter klokte af na 1:20.75 en was daarmee 2 honderdsten sneller dan de Oostenrijkse Cornelia Hütter. De Noorse Ragnhild Mowinckel vervolledigde het podium op 16 honderdsten.

Voor Suter is het de vijfde wereldbekeroverwinning uit haar carrière, de eerste deze winter.

Vrijdag en zaterdag vonden in Lake Louise twee afdalingen plaats. Daarin ging de zege telkens naar de Italiaanse Sofia Goggia. Suter, regerend olympisch en wereldkampioene in de discipline, werd respectievelijk tweede en derde.

© AFP

In de tussenstand van de algemene wereldbeker blijft de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, afwezig in Lake Louise, na zeven manches aan de leiding met 265 punten. Goggia, zondag vijfde in de Super-G, wipt naar de tweede plek met 245 punten. Dan volgen Suter en haar landgenote Wendy Holdener met 240 punten.

Volgend weekend gaat de wereldbeker verder met een reuzenslalom en slalom in het Italiaanse Sestriere.