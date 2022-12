Uitgebarsten Stromboli-vulkaan in Italië zorgt voor spectaculaire beelden

De uitbarsting is intussen bevestigd door het Italiaanse Instituut voor Geofysica en Vulcanologie. De explosie zou gepaard zijn gegaan met een luide knal en veel rook. Ook zouden er pyroclastische stromen en lava zijn waargenomen. Het zorgt voor indrukwekkende beelden.

In Italië zijn vulkaanuitbarstingen geen uitzonderlijk fenomeen. De lokale overheden weten dan ook vrij goed hoe ze ermee moeten omgaan. Ze waarschuwden in de loop van de dag ook voor tsunamigevaar. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is er sprake van een golf van anderhalve meter hoog.