TWEEDE PROVINCIALE. Drie nieuwkomers doen het uitstekend in 2A, top drie onderuit in 2B

Drie van de vijf nieuwkomers blijven het uitstekend doen in 2A. Zowel Lanaken, Diepenbeek en HO pakten de drie punten. KDH Jeuk won de degradatietopper op het veld van Bolderberg (1-3). In 2B verloor de top drie. Kadijk ging met het kleinste verschil winnen op het veld van RC Peer en Leopoldsburg zegevierde eveneens met 0-1 in Gruitrode. Mechelen a/d Maas ging onderuit in Lindelhoeven. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)