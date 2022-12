Zepperen-Brustem heeft tegen Achel een uur lang massaal moeten verdedigen om de vroege voorsprong die hen na tien minuten in geschenkverpakking werd aangeboden, over de streep te trekken. “Als dit de eerste van de reeks is, wil ik de laatste niet leren kennen”, reageerde bezoekend coach Benny Lunenburg scherp op de onverdiende nederlaag van Achel.