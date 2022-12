VIERDE PROVINCIALE. Rood voor hulptrainer na racisme, nieuwe leider in 4A en 4D

In 4A is Zonhoven United B de nieuwe leider. Het won overtuigend bij Termolen (1-10) terwijl Juve B verloor van HW Zonhoven. Het duel tussen Zepperen-Brustem B en Zelem werd ontsierd na enkel racistische uitspraken. In 4B profiteerde leider Borgloon optimaal van het gelijkspel tussen KMR Biesen B en Moelingen. Bij koplopers Achel B en Bree-Beek B (4C) waren respectievelijk Kevin Hermsen en Dries Claes goed voor een hattrick. In 4D gaf Boxberg B voor een vierde keer forfait, Zutendaal B is de nieuwe leider. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)