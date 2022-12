Voelden Duitse internationals zich onder druk gezet door nu al iconische WK-foto? “Maar twee spelers stonden achter protest”

Op het WK in Qatar moesten de Duitsers al na de groepsfase - net als in 2018 - het toernooi verlaten. Naast de zwakke sportieve prestaties, zorgde vooral de OneLove-band voor veel discussie. Duitsland besloot voor de eerste WK-wedstrijd tegen Japan (1-2) als statement met de hand voor de mond op de foto te gaan. Nu blijkt volgens Duitse media dat maar twee spelers achter dit initiatief stonden.

Voorafgaand aan het toernooi had de Duitse bond met zes andere landen (zoals België) afgesproken om de bewuste armband te dragen tijdens het toernooi. Kort voor de start van het WK dreigde de FIFA echter met gele kaarten als de band daadwerkelijk op het veld werd gedragen. En dus gingen de betrokken landen alsnog overstag. Uiteindelijk demonstreerde het Duitse nationale team op de ploegfoto door de spelers hun mond te laten bedekken.

Blijkbaar was een groot deel van Die Mannschaft helemaal niet in de stemming om dit gebaar te maken, zo weet de ARD te melden. Volgens info van de Duitse zender wilden alleen doelman Manuel Neuer en middenvelder Leon Goretzka het gebaar bij de foto maken. De rest van het elftal had liever niets gedaan. Volgens Bild waren Neuer en Goretzka de drijvende krachten achter de discussies en waren er een paar die andere dingen voorstelden. Maar andere spelers zouden juist helemaal tegen zijn geweest om ook maar iets te ondernemen.

© REUTERS

Bij de ‘hand voor de mond’-actie was Joshua Kimmich ook voorstander, terwijl de andere internationals kritisch zouden kijken naar de discussie. Ze zouden het vooral een vervelende afleiding vinden en voelden zich onder druk gezet.

Volgens ARD-expert Thomas Hitzlsperger (40) speelden het protest en het voortdurende debat over politieke kwesties een aanzienlijke rol bij de uitschakeling op hert WK. “Ik denk dat de spelers er uiteindelijk te veel mee te maken hebben gehad en dat was niet gunstig. Maar je moet ook zeggen dat geen enkele speler het ooit als alibi heeft gebruikt en dat vond ik heel, heel goed.”