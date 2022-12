Baba Yega, de dansgroep die immens populair werd dankzij hun deelname aan ‘Belgium’s Got Talent’ en deel uitmaakt van Studio 100,stopt ermee. Althans, de vijf huidige leden. Dat hebben Lucas en co. zelf bekendgemaakt in een video op Facebook en wordt bevestigd door Studio 100. “Tot zaterdag waren wij Baba Yega, maar daarna niet meer”, klinkt het.