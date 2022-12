Bestelwagen van takeldienst in lichterlaaie op E314 net voor afrit Maasmechelen

Genk/Maasmechelen

De brandweer van Genk heeft zondagavond - rond 18 uur - een brand moeten blussen op de E314 tussen Genk en Maasmechelen. Net voor de afrit Maasmechelen stond een bestelwagen van de takeldienst in lichterlaaie. Oorzaak is vermoedelijk een technisch defect. Niemand raakte gewond. Het vuur was snel onder controle. De rechterrijstrook was tijdens de bluswerken ter hoogte van de brand afgesloten. mm