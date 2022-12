Boksicoon Tyson Fury wacht mogelijk elleboogoperatie

© Action Images via Reuters

De Britse bokser Tyson Fury moet mogelijk een operatie aan zijn elleboog ondergaan. Het 34-jarige zwaargewicht, die zaterdag met succes zijn wereldtitel bij de WBC-bond verdedigde, klaagde na afloop over fysieke problemen.

“Ik heb wat problemen met mijn hand en ik moet misschien geopereerd worden aan mijn rechterelleboog, maar daarna ben ik klaar voor iedereen”, verklaarde Fury bij het Amerikaanse ESPN. “Ik heb vorig jaar oktober mijn linkerelleboog laten doen, dus nu is de rechter aan de beurt. Ik zal ongeveer zes tot acht weken nodig hebben om te herstellen.”

Het verwachte gevecht met Oleksandr Oesyk, de kampioen van de bonden WBA, IBF, WBO en IBO, begin volgend jaar, loopt door de operatie mogelijk vertraging op.

Fury versloeg zaterdag in Londen zijn landgenoot Dereck Chisora na een technische knock-out in de tiende ronde. Het was de 34e overwinning voor de nog altijd ongeslagen ‘Gipsy King’.