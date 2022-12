VROUWENVOETBAL. Genk B en STVV onderuit, Alken blijft ongeslagen

In eerste nationale ging Genk B met 2-4 onderuit tegen Heverlee B. STVV kon thuis niet winnen van RWDM, Alken (1-5 in Brussels) blijft ongeslagen. In eerste provinciale weet leider Bilzen United A (1-5 winst in Diepenbeek) weer wat winnen is. Rode lantaarn Bokrijk verloor de degradatietopper tegen STVV B (0-4). In tweede provinciale A gaf Diepenbeek B forfait. In de B-reeks won St. Elen met 6-2 van Lommel. Anthe Schroyen (foto) was goed voor vier doelpunten. Eksel versloeg Fufo Beringen met 7-1, Zonhoven won vrijdagavond van Stokkem (0-6). (ErMa)