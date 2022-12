Tom Van Grieken poseert samen met enkele leden in Plopsa Indoor in Hasselt, waar de partij zondag zijn sinterklaasfeest hield. — © Sven Dillen

Hasselt

Zondag vierde het Vlaams Belang zijn eerste grote sinterklaasfeest in Plopsa Indoor in Hasselt. De boodschap: er is maar één conservatieve partij in Vlaanderen. En die laat zwarte piet niet zomaar los.