Psychiater Dirk De Wachter (62) openhartig over strijd tegen kanker: “Kans dat ik er binnen vier jaar nog ben, is 40%”

Psychiater Dirk De Wachter (62) was zondag te gast in het Radio 1-programma Touché. Hij sprak er openhartig over de kanker waar hij al een jaar tegen vecht. De Wachter toonde zich strijdvaardig, maar liet ook weten dat zijn prognose “niet zo goed” is. “Er is een kans van veertig procent dat ik er over vier jaar nog ben.”

De Wachter moet zowat de bekendste psychiater in Vlaanderen zijn. Met zijn boek “Borderline Times” leerde hij de Vlaming dat het doodnormaal is om af en toe ongelukkig te zijn. Maar waar hij al zijn hele leven anderen probeert te helpen, heeft hij sinds vorig jaar ook een grote kluif aan zijn eigen gezondheid. In de zomer van 2021 werd er een uitgezaaide kanker vastgesteld bij De Wachter.

“Ik was net met mijn vrouw in Parijs het Centre Pompidou aan het bezoeken toen ik me plots zeer slecht voelde”, doet hij zijn verhaal aan presentatrice Friedl Lesage. “Ik kreeg krampen in mijn buik en moest naar het toilet. Daar bloedde ik half leeg, dacht ik. Het was een signaal dat er iets ernstigs mis was.”

Na enkele onderzoeken kreeg hij het zware verdict te horen. De Wachter werd intussen meerdere keren geopereerd en onderging ook een chemokuur. “Dat was de hel”, vertelt de psychiater over zijn behandeling. “Ik was zo blij dat die kuur gedaan was, want ik was daar echt niet goed van. Tegelijkertijd mis ik het nu. Het was een vast patroon met dezelfde - ongelooflijke - mensen.”

40% overlevingskans

De Wachter sprak mooie woorden over de zorgverleners die hem bijstonden tijdens het proces: “De mensen in de zorg zijn zo belangrijk voor onze maatschappij. De miserie draaide zich om als een kous die binnenstebuiten wordt getrokken. De lastigheid verheft zich tot schoonheid. Het is merkwaardig hoe de verschrikking toegang geeft tot iets heel bijzonder.”

Ondanks de goede zorgen oogt de toekomst erg onzeker voor De Wachter. “Mijn prognose is niet zo goed. Vorig jaar zeiden ze dat de kans 40% was dat ik binnen vijf jaar nog zal leven. Maar ik ga er ten volle voor. Ze gaan mij niet hebben. Het is een morele plicht om voor het leven te gaan”, besloot hij strijdvaardig.