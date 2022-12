Rotterdam Qualification Meet: Roos Vanotterdijk zwemt naar tweede plaats op 50 meter vlinderslag

Roos Vanotterdijk is op de slotdag van de Qualification Meet zwemmen in het Nederlandse Rotterdam tweede geworden op de 50 meter vlinderslag. De zeventienjarige tikte in de finale aan in 26.50 en bleef daarmee slechts drie honderdsten boven haar persoonlijk record. De winst was voor de Nederlandse Maaike de Waard in 25.64.

Zinke Delcommune finishte als zesde in de finale van de 100 meter schoolslag in 1:12.22 (pr 1:10.41). Tes Schouten won in een Nederlands record (1:06.09).

Noah De Schryver werd met een pr van 1:02.62 vijfde op de 100 meter schoolslag. De Nederlander Arno Kamminga haalde het in 58.90.

Op de 800 meter vrije slag werd Logan Vanhuys vierde in 8:10.99 en Noah Martens zesde in 8:17.18, op ruime afstand van de Roemeense laureaat Vlad--Stefan Stancu (7:57.58).

Op de 400 meter vrij had Vanhuys in de ochtendsessie 4:02.06 (11e) gezwommen (pr 3:53.43).

Nog zondagochtend lukte Laure Durez in de reeksen van de 400 meter vrije slag een pr (4:23.18) waarmee ze twaalfde werd. Sarah Dumont eindigde als vijftiende in 4:24.99 (pr) voor Lana Ravelingien, zestiende in 4:25.72 (pr), Grace Palmer, achttiende in 4:26.41 (pr) en Ambre Franquinet 23e in 4:30.18.

Op de 50 meter vlinderslag zwom Elias Meeus 24.89 (negende in reeksen).