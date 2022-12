Thibaut Courtois was vlak na WK-exit uiterst scherp voor “gênante” Rode Duivels: “Wij zijn geen Gouden Generatie”

De Rode Duivels verlieten eerder deze week het WK in Qatar na een gelijkspel tegen Kroatië. De teleurstelling was enorm voor de zogenaamde ‘Gouden Generatie’. Een term die doelman Thibaut Courtois blijkbaar een beetje “gênant” vindt.

Courtois maakte op het WK alweer een uitstekende indruk, ondanks een klein foutje tegen Marokko. Zo pakte hij een strafschop tegen Canada en hield hij de Rode Duivels enkele keren recht tegen de Kroaten. Maar ook de werelddoelman van Real Madrid kon de exit in de groepsfase dus niet voorkomen. Alweer geen prijs voor de ‘Gouden Generatie’.

“Je kan jezelf moeilijk zo noemen als je niets wint”, zei Courtois tegenover de Spaanse krant AS in een interview dat pas nu opduikt. “Wij zijn géén Gouden Generatie. Wij zijn een generatie met heel veel talent en geweldige spelers die overal in Europa aan de slag zijn. We hebben in Rusland in 2018 laten zien dat België goed voetbal kan spelen. Maar op dit WK en tijdens het voorbije EK waren we onszelf niet. Dat is een beetje gênant.”

© ISOPIX

Courtois gaat sowieso door bij de Rode Duivels. “Mijn doel is om erbij te zijn tijdens het WK in 2026”, klinkt het. “We zullen zien wat er gaat gebeuren: wie blijft, wie niet. We hebben nog steeds een goede generatie en er zullen nieuwe spelers bijkomen. Ik hoop dat als ik stop bij de Rode Duivels het op een goed moment is, dus niet nu.”

De Belgische doelman zat zaterdag op de tribunes bij de 1/8ste finale tussen Nederland en Amerika. Maar hij steunt nu Spanje. “Ik wens al mijn overgebleven ploegmaats veel succes.”