Vuurwerk in Riemst mag... onder voorwaarden

Net als een jaar geleden is in Riemst op oudejaarsavond vuurwerk toegelaten van 23.30 tot 0.30 uur mits toelating van de burgemeester.

Riemstenaren die oudejaarsavond vuurwerk willen afsteken moeten daarvoor een vergunning hebben. Die moet digitaal aangevraagd worden uiterlijk donderdag 15 december. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de gemeentelijke website en moet digitaal verzonden worden naar milieu@riemst.be.

Burgemeester Mark Vos (cd&v): “Wie een vergunning heeft, mag enkel tijdens oudejaarsnacht vuurwerk afsteken tussen 23. 30 en 0.30 uur. Voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen, Thaise lampionnen en onbemande wensballonnen blijven te allen tijde verboden. Bovendien adviseren we om liefst geluidsarm vuurwerk te gebruiken. Het is een diervriendelijk alternatief waarbij men nog steeds kan genieten van een licht- en geluidsspektakel, maar dieren toch minder in paniek raken door te luide knallen. Z

Bij controle moet de vergunning kunnen voorgelegd worden, zo niet, volgt er een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

(eva)