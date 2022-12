Chinese astronauten na zes maanden terug op aarde

Drie Chinese astronauten zijn na een missie van zes maanden in de ruimte terug op aarde geland. Op de staatstelevisie was te zien hoe de terugkeercapsule van Shenzhou-14 zondagavond (plaatselijke tijd) is geland in de Gobiwoestijn in het noordwesten van China. Met 183 dagen in de ruimte is het China’s langste bemande ruimtemissie tot nu toe.