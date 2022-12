Hasselt

Er komen twee woonblokken met 55 appartementen in de bestaande groene zone tussen de Kuringersteenweg en de Grote Baan in Kuringen. Ontwikkelaars Antonissen en Vestio gaan die bouwen in het bekende maar gesloten groene park van de familie Hage-Goetsbloets. Nadien is het park open voor iedereen.