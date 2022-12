Hoe topdokter Guy T’Sjoen zijn 17 jaar jongere echtgenoot bijbeent: “Ik kan hem nog altijd volgen”

Guy T’Sjoen, zelf 52 jaar: “Het is niet dat je op 50 plots een rode lijn over gaat, maar ooit betaal je de prijs.” — © Kris Van Exel

U kent Guy T’Sjoen als ‘Topdokter’. Als transgenderdokter. Als mannendokter. In die laatste hoedanigheid ziet hij veel te veel leeftijdsgenoten – T’Sjoen is 52 – langslopen op zijn dienst in het UZ Gent. Ze zijn te zwaar, krijgen het aan hun hart, hebben mankementen onder de gordel. Dus heeft de professor het zich tot missie gemaakt om de Vlaamse man van middelbare leeftijd – naar eigen beeld en gelijkenis – fit en gezond te maken. “Ik ga elke zondag lopen met mijn man die zeventien jaar jonger is, en ik kan nog altijd volgen.”