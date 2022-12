Protestmars in Brussel tegen hoge energieprijzen en groeiende armoede

Het was de eerste actie van burgercollectief Trop Is Te Veel. — © BELGA

Het burgercollectief Trop Is Te Veel heeft vandaag in Brussel een nationale betoging gehouden tegen de hoge energieprijzen en het groter wordende aantal mensen dat in de armoede belandt. Met een protestmars roepen ze op tot maatregelen die moeten vermijden dat ook de middenklasse in armoede valt.