Om rampen als vorig jaar te vermijden: minister Peeters investeert fors in waterbeveiliging langs de Maas

Anderhalf jaar geleden werd ons land getroffen door zware overstromingen. De schade liet zich vooral voelen in Wallonië, maar ook delen van Vlaanderen deelden in de klappen. Tijdens die extreme regenval waren de debieten van de Maas ongezien. Het ging om ongeveer 3.260 kubieke meter per seconde ter hoogte van de St. Pietersberg in Maastricht. Tijdens de grote (winter)overstromingen in 1993 en 1995 was dit 2.900 kubieke meter per seconde.

De Vlaamse Waterweg nv heeft de meest dringende schade intussen hersteld. “Daarnaast zijn er nog punten die aangepakt moeten worden om de veiligheid te garanderen”, zegt minister Peeters, die daarom 6 miljoen euro investeert om die werken versneld te laten uitvoeren. “Sommige van deze ingrepen zijn noodzakelijk om de waterbeveiliging te garanderen”, benadrukt ze. “Denk aan het opvullen van erosiegaten in de Maasbodem en het herstellen van uitspoelingen in de oever. Andere ingrepen moeten extra bescherming bieden bij hoogwater.”