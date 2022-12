Imponerende Mathieu van der Poel na eerste duel met Wout van Aert: “Best jammer dat ik nu naar Spanje vertrek”

LEES OOK. Wout van Aert botst bij comeback in Antwerpen op meesterlijke Mathieu van der Poel

“Ik voelde me redelijke oké na gisteren”, aldus de Nederlander. “Ik heb weinig last gehad van mijn knie tijdens de wedstrijd. Ik heb gisteren alleen ijs gelegd en ook wel mijn rug laten rechtzetten want die had ook een slag gehad. Ik heb dan op de rollen gereden voor en ben vandaag naar hier gefietst. Dan werd mijn knie soepeler, voelde ik. Mijn rug was niet erger dan verwacht.”

“Het was wel lastig alleen rondrijden hier, ik kon het verschil daardoor niet groter maken. Ik wilde niet meteen de beslissing forceren, maar de eerste ronde was al best pittig en ik voelde dat er al veel op hun adem trapten. Daarmee dat ik nog een ronde doortrok, waarna ik een mooi gaatje had. Ik heb dat zelf ook nodig, op m’n adem trappen. Daarna blijft een voorsprong altijd wat stabiel.”

© BELGA

Naar Spanje

“Wout kwam dan ook nog wat dichter, wat ook door die lange zandstrook kwam. Ik kwam daar altijd aan zonder spoor en dan trek je er eentje voor de volgende. Daardoor kon Wout, die goed door het zand kan rijden natuurlijk, altijd wat verder rijden. Uiteindelijk was het een mooi verschil aan de finish. En ik heb foutloos gereden, denk ik, dat is een goed teken. Ik heb deze cross altijd al leuk gevonden en qua techniek zat het snor. Het voelde goed.”

“Of ik nog beter kan worden? Het is nog maar mijn derde cross, maar het kan altijd beter hé (lacht). En het zal moeten want Wout was ook goed in zijn eerste cross en zal ook nog beter worden. Hij zal ook mikken op die drukke kerstperiode. Er zullen nog mooie duels volgen. Het is nu best spijtig dat ik naar Spanje vertrek (tot 14 december, red.). Ik begin het crossgevoel net terug te krijgen en ik moet er nu al opnieuw uit. Jammer, maar het hoort erbij. Ik wil een basis leggen voor het voorjaar dus we gaan ons aan het plan houden.”