Wout van Aert verrast zichzelf met veelbelovende tweede plaats in Antwerpen: “Over zes weken zal ik een andere atleet zijn”

Wout van Aert was zondag bij zijn terugkeer in de cross niet opgewassen tegen een oppermachtige Mathieu van der Poel. De Belgische kampioen finishte in de Wereldbeker van Antwerpen wel mooi tweede en was daar achteraf erg tevreden over.

“Ik heb mezelf zeker verbaasd”, opende Van Aert zijn perspraatje na afloop. “Dit is een onverwachte podiumplaats. Ik voelde me veel beter dan ik vooraf had gedacht. Het deed me ook plezier dat ik mijn tempo een hele race heb kunnen volhouden. Ik heb steeds iets onder mijn limiet gereden om geen fouten te maken in het zand. Ik voelde dat ik technisch alles onder controle had. Op één passage over de balkjes na dan (toen Van Aert in de vijfde ronde ten val kwam, nvdr.). Jammer. Ik ben vergeten daar een beetje op te oefenen en zal dat de volgende weken zeker doen.”

Van Aert opende de cross in Antwerpen met een kanonstart, maar was een ronde later niet in staat om de versnelling van een ontketende Van der Poel te volgen.

“Dat was zoals vanouds. Mathieu perste er een supersnelle ronde uit. Dan moet ik op mijn allerbeste zijn om in de buurt te kunnen blijven. Nu ging hij nog veel te snel en ik begreep meteen dat ik mij moest concentreren op de tweede plaats. Ik reed telkens een goede passage door het zand en ik vind het mooi dat ik de rest nog kon afhouden. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb nu goed en wel vijf à zes weken training in de benen. Vanaf hier kan ik nu opbouwen om die versnelling erin te krijgen. Tel er nog eens zes weken bij en ik zal een andere atleet zijn. Ik kan zeker nog veel verbeteren en hoop vanaf de kerstperiode echt mee te doen voor de overwinning.”

Zonder druk

“Ik ben ook wel blij dat de eerste voorbij is”, lacht Van Aert. “Ik heb er wel naar uitgekeken hier, maar het niet altijd leuk om ergens te starten waar iedereen het maar normaal vindt dat je meteen presteert. Ik heb nog niet zo lang getraind dus ik vind dat ik het ook wel eens verdien om zonder druk te starten. Dat is mij niet gegund, blijkbaar. Daarom: ik weet nu hoe de verhoudingen zijn en vanaf hier kunnen we verder.”

Al genoot de Kempenaar ook weer echt van de massa. “Het is altijd leuk om nog eens door de geluidsmuur te kunnen rijden”, klinkt het. “Als je een goeie passage door het zand doet, dan krijg je direct respons omdat de mensen er vlak naast staan. Dus daar kijk ik altijd naar uit, vroeger al maar nu ook nog steeds. De voorbije jaren was het ofwel zonder publiek ofwel met weinig mensen, dus. Je merkt nu dat er terug meer mensen naar de cross komen en dat is geweldig. Dan is afzien toch een beetje anders nog.”