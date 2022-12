Margot (33) zoekt getuigen nadat man haar aanrandt in station: “Hij greep me plots vast”

Een 33-jarige vrouw uit Beerzel (Putte) is vrijdagavond in het station van Mechelen aangerand door een man. Dat gebeurde toen het slachtoffer met haar moeder naar Brussel wou sporen. De kerel greep het slachtoffer vast bij de schouder en nek. “Ik had het gevoel dat hij me wou binnendoen, maar heb hem toegesnauwd dat hij met zijn poten van mijn lijf moest blijven”, vertelt ze.

Margot Cattersel en haar moeder hadden vrijdagavond een leuk avondje gepland in Brussel en beslisten om met de trein naar ginds te reizen. “Omstreeks 17.45 uur zijn we toegekomen in het station van Mechelen en stapten we naar de lift. Temeer omdat mijn moeder slechtziend is en we daardoor de trappen liever niet nemen”, zegt Margot. “Toen ik op de knop van de lift had geduwd, passeerde er een kerel van een jaar of 50, 60. Hij riep iets, maar ik had het eerst niet goed verstaan. Ik draaide me om en riep wat naar hem. Ik kende die kerel ook niet. De man keek alsof hij me met zijn ogen aan het uitkleden was. En toen besefte ik heel goed dat hij luttele ogenblikken eerder lekker beest naar mij had geroepen. Hij kwam dichterbij en greep me plots vast bij de nek en schouders. Ik had het gevoel dat hij me op dat ogenblik wou binnendoen.”

Klacht ingediend

Margot liet zich evenwel niet doen en riep dat hij van haar moest blijven, waarop de man enkele stappen naar achteren zette. Op dat ogenblik ging ook de lift open en stapten er verschillende mensen uit. Uiteindelijk stapten Margot en haar mama in de lift en bereikten zo het perron en hun trein. “Het was alleszins niet oké hoe die man tegen mij had gedaan. Ik heb naar Securail gebeld om melding te doen van de feiten. Die mensen waren heel vriendelijk maar deelden me mee dat ze op dat ogenblik geen ploeg in het station hadden om de man te intercepteren. Ze gaven me de raad om klacht in te dienen bij de politie. Dan kunnen de camerabeelden worden bekeken en misschien wordt de man wel herkend.”

Getuigen

Margot en haar mama hebben er vrijdagavond het beste van gemaakt in Brussel. “Ik heb geprobeerd om het uit mijn hoofd te zetten en te genieten van een moeder-dochter-moment. Maar het voorval spookt ondertussen wel al het hele weekend door mijn hoofd.”

De vrouw heeft zondag klacht ingediend bij de politiezone Bodukap en hoopt ook dat eventuele getuigen van het voorval met haar of de politie contact opnemen. Ze omschrijft de verdachte als een man van 50 à 60 jaar oud met grijzende haren. Hij was normaal tot iets gezetter gebouwd en ongeveer 170 à 180 cm groot. Mogelijk had de man een ‘lui oog’. Hij droeg vrijdagavond een cognac of camelkleurige mantel. tdk