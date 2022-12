Kernreactor Tihange 1 onverwacht uitgevallen

Op de website van de internationale elektriciteitsbeurs Nord Pool is te zien dat kernreactor Tihange 1 exact op 10.57 uur is uitgevallen. Voorlopig is niet duidelijk precies waarom de reactor werd stilgelegd, dat wordt nog onderzocht door Engie Electrabel. Mogelijk was/is er een probleem met een van de stoomturbines, meldt VRT NWS.

Tihange 1 heeft een maximaal vermogen van bijna 1.000 megawatt, maar toch hoeft de panne geen probleem te vormen. De vijf andere kernreactoren die nog in dienst zijn in België, werken momenteel wel allemaal zoals het hoort.

Het incident leidde er wel toe dat er rond de middag even een piek was in de “onevenwichtsprijs”, de prijzen die gelden om het Belgische stroomnet in evenwicht te houden.