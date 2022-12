En een val! Wout van Aert maakt foutje op de balkjes en gaat stevig onderuit in Antwerpen

Tegen Mathieu van der Poel was zondag weinig te doen in de Wereldbekercross van Antwerpen. Wout van Aert probeerde het, maar moest zich neerleggen bij een tweede stek. In de vijfde van zeven rondes ging de Belgische kampioen tegen de vlakte, na een misser op de balkjes. Het zag er echter pijnlijker uit dan het was want WVA kon direct verder.