Ruim vier op vijf fietsen niet in orde bij controle in Tongerse scholen

Tongeren

Van de 134 fietsen die de agenten van de lokale politie vorige week binnen de muren van enkele middelbare scholen hebben gecontroleerd, waren er 113 niet in orde. Ook aan twee van de acht gecontroleerde bromfietsen scheelden iets. 84% van alle gecontroleerde fietsers was in overtreding. Via de school zullen de ouders van de kinderen op de hoogte worden gebracht over wat er scheelt aan de fiets zodat het hersteld kan worden.

Binnen enkele weken zullen er dan nieuwe fietscontroles plaatsvinden op de openbare weg. mm