Iran wil onderzoekscommissie over protesten, maar zonder demonstranten en regeringscritici

Iran heeft in een ongebruikelijke demarche de oprichting van een onderzoekscommissie aangekondigd naar de oorzaken van de protesten die al meer dan twee maanden duren in het land. Demonstranten, regeringscritici of andere politieke partijen mogen echter niet deelnemen aan het onderzoek. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Wahidi zondag gezegd volgens persbureau Ilna.

Het nieuws komt enkele uren nadat was bekendgemaakt dat de zedenpolitie in het land wordt opgedoekt. De protesten braken in september uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini nadat ze werd gearresteerd door die zedenpolitie. De demonstranten eisen onder meer een wijziging van de grondwet en het opheffen van de hoofddoekplicht.

De demonstranten hebben geen vertegenwoordigers “en bovendien hebben we te maken met relschoppers en onruststokers, niet met demonstranten”, aldus Wahidi, om uit te leggen waarom er geen vertegenwoordigers van de demonstranten worden uitgenodigd. Volgens de minister gaat de onderzoekscommissie over “het onderzoeken van de wortels van de protesten en daarom zullen alleen de relevante autoriteiten en onafhankelijke advocaten deelnemen aan de discussies in de commissie”.

De Iraanse president Ebrahim Raisi plant al geruime tijd een forum om, als een soort verzoeningsgebaar, ook in gesprek te gaan met critici te bespreken meningsverschillen op te lossen. Waarnemers waarschuwen al langer dat een onderzoek naar de protesten zonder vertegenwoordigers van de demonstranten of met leden van de oppositie geen constructieve resultaten zal opleveren. Sommigen noemden het voorstel “absurd”.