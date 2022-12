Genk Ladies wint van Zulte Waregem en verstevigt derde plek in klassement

Voor het derde seizoen op rij werd het duel met Zulte afgewerkt in het stadion van KRC Genk. De afgelopen twee keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Dit keer kon Genk, na rust, wél het verschil maken. Eerst landde een lob van bezoekster Lefere nog tegen de paal, maar vanaf dan nam KRC het heft in handen. Vanzeir schilderde een vrije trap op het hoofd van Petry: 1-0. Datzelfde duo kreeg nog kansen, maar een tweede keer scoren lukte voor Genk pas tien minuten voor affluiten. Vanzeir werd neergehaald in de zestien: strafschop aldus ref Boogaerts. Een koud kunstje voor Joy Kersten, die haar achtste van het seizoen tegen de touwen joeg. Genk Ladies boekte zo haar eerste zege in de Cegeka Arena en verstevigt haar knappe derde plek. Achtervolger Brugge liet immers punten liggen tegen Mechelen.

Genk: van Seijst, Vanaenrode, Sneyers, Camps, Vanhoudt (46’ Duijsters), Gielen, Martin, Vandersanden (84’ Pauwels), Petry (90’ Voets), Kersten (84’ Wielockx), Vanzeir.

Doelpunten: 58’ Petry 1-0, 82’ Kersten (strafschop) 2-0.

Gele kaart: 37’ Camps (Genk).