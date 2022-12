Voormalig Formule 1-piloot Patrick Tambay is overleden

In zijn F1-carrière won Tambay twee Grote Prijzen, de GP van Duitsland in 1982 en de GP van San Marino in 1983, telkens achter het stuur van een Ferrari. Hij reed ook voor McLaren en Renault. In de jaren 1970 en 1980 kwam hij in 114 GP’s in actie. Tambay stond elf keer op het podium en veroverde vijf poleposities.

De Fransman won verder twee keer het Noord-Amerikaanse autokampioenschap CanAm (1977 en 1980). Al enkele jaren leed Tambay aan de ziekte van Parkinson.