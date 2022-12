Twintig jaar geleden kapitein van gouden generatie en nu bezig aan sprookje als trainer: wie is Aliou Cissé, de bondscoach van Senegal?

Engeland is vanavond om 20u00 maar beter op zijn hoede in de 1/8ste finale van het WK voetbal tegen Senegal. De Leeuwen van Teranga zijn immers winnaars geworden in 2022. Met dank aan bondscoach Aliou Cissé (46). Een portret van de man die als speler en als coach al geschiedenis schreef en goed op weg is het WK-succes van twintig jaar geleden te herhalen.