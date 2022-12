Diepenbeek

Op de E313 in Diepenbeek is zondagnamiddag een auto in brand gevlogen. De bestuurder - die richting Luik reed - kon de auto nog op de pechstrook zetten om dan uit te stappen. Toen de brandweer van Hasselt aankwam, sloegen de vlammen al rond het voertuig. De Audi is total loss. De oorzaak is een technisch defect.

Op de E313 was er geen verkeershinder bij het blussen van de brand. mm