Prinses Delphine veilt samen met andere kunstenaar 35.000 euro aan werken voor Virungapark

De dame links op de foto kocht de werken — © Joke Van Damme

“Allerton gebruikt in zijn werken vaak gorilla’s”, verduidelijkt Van Cauwenbergh. “De link met het Virungapark was er op die manier snel. Ik werkte in het verleden ook al samen met prinses Delphine, zo maakte zij voor deze veiling een kunstwerk op basis van een van mijn foto’s. Rond het beeld van de brug die Vincent van Gogh in verschillende schilderijen afbeeldde, kwamen slogans zoals ‘never give up’ en ‘don’t self destruct’. De twee werken werden gekocht door een dame die deels in Knokke, deels in Monaco woont.” Beide werden samen geveild, een apart bedrag per werk is er dus niet. Maar dat de opbrengst naar het goede doel ging, joeg de prijs duidelijk de hoogte in. “Dit werk van Allerton is normaal 7.500 euro waard”, vertelt William Vaesen die de beelden van Allerton exposeert in zijn galerij en dit werk schonk aan de veiling.

Werk van prinses Delphine is moeilijker in te schatten en afhankelijk van het type, al werden er in het verleden ook al voor duizenden euro’ s verkocht. “Het is een prachtig bedrag voor een project dat me zeer na aan het hart ligt”, liet Persoone nog weten. “Het is een van de mooiste plekken ter wereld, maar ook een met zeer veel miserie. Volgend jaar organiseren we samen met Henk opnieuw zo’n gala.” (csn)