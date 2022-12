Aanzoek loopt volledig fout wanneer man verlovingsring in de oceaan laat vallen

Wat het mooiste moment moest worden van hun tripje op zee, viel voor Scott Clyne en zijn vriendin even anders uit. Wanneer hij op z’n knieën wil gaan om haar ten huwelijk te vragen, laat hij het doosje met de ring uit zijn handen vallen, recht de zee in. Wanneer hij naar de ring wil grijpen, duikt hij meteen ook het water in. Ondanks dat het aanzoek letterlijk in het water viel, komt het toch nog goed voor Scott: zijn vriendin gaf hem haar jawoord.