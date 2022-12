Opvallend: persconferentie en raad van bestuur over opvolger van Roberto Martinez uitgesteld

Maandag zou Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond, op een persconferentie uit de doeken doen hoe de zoektocht naar een nieuwe bondscoach zal verlopen. Zou, want de persconferentie is zondag uitgesteld “om praktische redenen”.

De bondscoach is nog niet gekozen en het kan nog even duren. Er circuleren namen, maar het is CEO Peter Bossaert die de opvolging van Roberto Martinez in handen neemt. Bij sommige bondsbestuurders werd verongelijkt gereageerd dat Bossaert van een eventueel anticiperen op het ontslag van Martinez niets heeft laten blijken. Zo wordt er getwijfeld of er een plan B bestaat, maar dat wuifde Bossaert weg. Hij heeft wel degelijk een plan voorzien en dat zou hij maandag ontvouwen bij de raad van bestuur van de Belgische voetbalbond en vervolgens op een persconferentie. Dat gaat echter niet door.

“Gezien de Raad van Bestuur van de KBVB morgen om praktische reden niet kan doorgaan wegens de onbeschikbaarheid van een aantal bestuurders, zal ook de geplande persconferentie van morgen 14.30 worden uitgesteld”, meldde de Voetbalbond zondag. “Een nieuwe datum zal zo snel mogelijk worden meegedeeld.”