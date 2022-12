Fem van Empel vliegt over het strand van Sint-Anneke en schrijft Wereldbeker van Antwerpen op haar naam

Oranje boven. Niet alleen op het WK voetbal in de woestijn van Qatar, ook op het strand van Sint-Anneke. De Nederlandse Wereldbeker-leidster Fem van Empel (20, Pauwels Sauzen-Bingoal) won er op dominante wijze de Scheldecross van Antwerpen. Van Empel kliefde veruit het beste door het zand langs de Schelde en rondde een solo die ze in de derde van vijf rondes begonnen was netjes af. Haar landgenote Puck Pieterse werd tweede. Van Empel verstevigt uiteraard haar leidersplaats in de Wereldbeker.

Sinds Puck Pieterse aan haar crossseizoen was begonnen, draaide iedere veldrit bij de vrouwen ongeveer uit op een duel tussen Fem van Empel en haar landgenote. In de laatste twee wedstrijden (Overijse en Hulst) trok Pieterse overtuigend aan het langste eind, Van Empel zinde op revanche in het zand van Antwerpen.

Al in de eerste ronde sloeg het jonge Nederlandse duo een kloofje met de rest. Van Anrooij probeerde het gat dicht te rijden, maar een val van haar op het strand zorgde ervoor dat ook de Scheldecross een tweegevecht Van Empel - Pieterse zou worden. Aanvankelijk leek die laatste de sterkste van de twee, ook al omdat Van Empel een paar foutjes maakte. Maar Van Empel herstelde zich halfweg, kreeg de zandstroken steeds beter onder de knie en plaatste in de derde ronde een beslissende versnelling. Pieterse zou haar concurrente niet meer terugzien en uiteindelijk op 34 seconden finishen.

Van Empel knoopte na drie tweede plaatsen in de Wereldbeker nog eens aan met de zege. Met haar vijfde zege in acht manches staat ze ook wat steviger aan de leiding in het klassement. Van Empel heeft nu al 95 punten voorsprong op Pieterse. Van Anrooij springt over de afwezige Alvarado naar plek 3 in de Wereldbeker.

Uitslag

1. Van Empel

2. Pieterse +34”

3. Van Anrooij +1’12”

4. Betsema + 1’30”

5. Van der Heijden + 1’45”

