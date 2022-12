Mooi, een derde Gouden Spike om thuis in de trofeeënkast bij te zetten. Maar Bashir Abdi wil meer. Op de olympische marathon in Parijs wil hij binnen anderhalf jaar nóg beter doen dan zijn bronzen medaille van vorig jaar in Japan. Om zijn kans op succes te maximaliseren, heeft hij een stappenplan klaar. Maak kennis met de ‘Road to Paris’ van Abdi.