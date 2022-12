Wout van Aert tempert verwachtingen bij terugkeer in het veld: “Zeker nog niet zo goed als waar ik zou moeten staan”

Wout van Aert is terug in het veld. De Belgische kampioen maakt zondagmiddag in Antwerpen zijn comeback in de cross. Maar Van Aert temperde voor de start vooral de verwachtingen. “Als ik goed ben, zou ik dat hier gewoon gezegd hebben.”

“Ik heb uitgekeken naar deze dag”, ging een blije Van Aert van start voor de microfoon van Sporza. “Het is altijd mooi om terug in de cross te zijn, zeker eindelijk met opnieuw publiek langs de kant. Ik ben veel bekende gezichten tegengekomen tijdens de verkenning. Het is geen vreemd wereldje voor mij en ik ben blij om iedereen - supporters en renners - terug te zien.”

“Het parcours is helemaal omgegooid. Het is een beetje zoeken, het was ook al even geleden dat ik hier nog eens had gereden. Er zijn vooral veel bochtjes op het gras bijgekomen. Maar het zand ligt vlak voor de finish en dat zal toch beslissend blijven. Het is een mooie zware omloop. Ik verwacht veel strijd van Mathieu en Tom. De cross van Hulst heb ik niet gezien omdat ik aan het trainen was, maar naar de veldrit van Boom van gisteren met Mathieu heb ik wel gekeken. Hij was enorm enthousiast en super snedig na de bochten, dus ik denk dat hij echt wel in orde is. Ik denk dat het parcours hier in Antwerpen Pidcock wel minder liggen. Ik denk dat vooral Laurens Sweeck de uitdager zal zijn.”

© BELGA

Zelf heeft Van Aert nog niet de conditie te pakken die hij later op het seizoen wel wil hebben. “Fysiek ben ik zeker nog niet zo goed als waar ik zou moeten staan. Ik hoop mee te kunnen doen, dat ik goed genoeg ben om ergens vooraan mee te strijden. En als de conditie niet perfect is, zal ik technisch ook een paar foutjes maken. Dus zowel fysiek als technisch zal het een probleem is. Dat niemand gelooft dat ik fysiek nog niet top ben kan me niet zo veel schelen. De mensen die mij kennen weten dat ik de waarheid durf zeggen. Als ik goed ben, zou ik dat hier gewoon gezegd hebben. Het is altijd in het duister tasten bij zo’n eerste wedstrijd. Ik ken mezelf ondertussen wel en ik weet dat ik niet het niveau heb dat ik vorig jaar had. Het is nog niet de bedoeling om vandaag al op mijn best te zijn. Ik beschouw deze cross en die van Dublin als de aanloop naar een zware kerstperiode. Na Dublin ga ik ook nog op stage met de ploeg waar ik hard zal trainen. Ik hoop vooral een goed niveau te halen in de kerstperiode.”