Motorrijders brengen hulde aan jong koppel dat omkwam bij Rally van Condroz

Tientallen motorrijders zijn zondagvoormiddag bijeengekomen in Wasseiges, een gemeente in de provincie Luik, om hulde te brengen aan de twee jongeren die omkwamen bij het ongeval tijdens de Rally van de Condroz.

Op zondag 6 november raakte een voertuig van de baan in Moha, een dorp in de gemeente Wanze. De auto reed in op een groep toeschouwers. Onder hen Margaux Remacle (16) en Romain Landeloos (18). Ze overleden aan hun verwondingen.

Om hen hulde te brengen, zullen de motorrijders zondag in stoet een parcours van 125 kilometer afleggen. Ze zullen halt houden in Lens-Saint-Remy, de deelgemeente van de stad Hannuit, waar Margaux woonde. De motards worden meegenomen door Cédric en Fabrice, de vaders van de twee jongeren.