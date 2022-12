Geweldige beelden: Lionel Messi ontroerd nadat hij ziet hoe drie zoontjes zijn doelpunt tegen Australië vieren

Lionel Messi scoorde zaterdagavond in zijn 1.000ste profwedstrijd en hielp Argentinië zo om zich te kwalificeren voor de kwartfinales. Maar de Argentijnse kapitein beleefde een van zijn mooiste momenten van de avond misschien wel na de wedstrijd, toen een reporter hem een video toonde van zijn drie zoontjes Thiago (10), Mateo (7) en Ciro (4) die zijn doelpunt vierden. De drie kinderen zaten samen met Messi’s vrouw Antonella in de tribune.

LEES OOK. Hoe precies minder Messi toch meer Messi is geworden

Messi kon een brede lach niet onderdrukken toen hij de video te zien kreeg. “Dit maakt me erg emotioneel en blij”, stelde de kleine Argentijn, die ook vertelde dat hij blij was dat zijn drie kinderen dit WK bewust kunnen meemaken. “Ze worden ouder, nu begrijpen ze beter wat er gebeurt en genieten ze er meer van. Al mijn andere familieleden maakten al een WK mee, maar zij nog niet. Voor mij is dat geweldig. Ze leven mee, lijden en genieten, net zoals heel ons land.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen