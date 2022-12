Mathieu van der Poel voelt zich ondanks stijfheid klaar voor eerste clash met Van Aert: “Ik denk dat dit de cross een boost gaat geven”

Mathieu van der Poel ondervindt nog een beetje last van de val die hij zaterdag opliep in Boom, zo gaf hij zondagmiddag toe voor de start in Antwerpen. Ondanks het lichamelijk ongemak kijkt hij uit naar de eerste titanenstrijd met Van Aert en Pidcock van het veldritseizoen.

“Ik ben nog een beetje stram en stijf”, vertelde de 27-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck. “Maar het valt nog wel mee. Ik heb een beetje ijs gelegd toen ik thuis kwam en ik heb goed kunnen slapen. Vandaag is het stijver dan verwacht. Het was niet echt een harde val, maar ik ben ongelukkig neergekomen. Ik hoop dat het mij niet veel hindert vandaag. Het was de juiste beslissing om toch nog uit te rijden in Boom. De eerste halve ronde had ik een beetje zorgen omdat ik echt geen kracht op mijn been kon zetten, maar het werd beter en beter. Daar ben ik blij om. Ik ben wel kwaad op mezelf om dat ik zo onderuit ging. Dat was echt een stomme fout van mezelf.”

Van der Poel voelt zich thuis op het strand van Sint-Anneke. “Ik hou van crossen in het zand en deze cross is leuk voor mij, zo dicht bij huis. Het is een unieke locatie. Het parcours is wel helemaal veranderd ten opzichte van vroeger. Ik heb er wel weer zin in. Ook al moet ik opnieuw vanop de vierde rij starten omdat het de Wereldbeker is, maar dat is misschien niet slecht voor mij om een beetje in mijn ritme te komen tussen de mensen.”

De Nederlandse ex-wereldkampioen ontsnapte uiteraard niet aan een vraag over Wout van Aert, zijn grote concurrent die hij vandaag voor het eerst dit cross-seizoen tijdens een wedstrijd zal tegenkomen. “Ja ik kijk er naar uit. Het is altijd leuk als iedereen er is. Ik denk dat dit de cross een boost gaat geven. Het is mogelijk dat ik, Wout en Tom op het podium staan straks.”